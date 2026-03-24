«Хоббихорсинг» могут внести в словарь русского языка

«Слово “хоббихорсинг” может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга (а она официально зарегистрирована в России) обратятся к составителям с соответствующим запросом», — сказала Козловская.
По её словам, новое слово, скорее всего, появится в словаре иностранных слов. Сейчас в уже выпущенном издании его нет, но составители предусматривают возможность регулярного обновления словарей.
Козловская напомнила, что хоббихорсинг — это вид спорта, представляющий собой имитацию верховой езды. Вместо лошади всадник использует деревянную палку с головой лошади.
Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». Всего с января в справочник добавили 921 слово. Среди новых лексем — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные термины.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.