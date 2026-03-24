В Кировском районе Екатеринбурга на месте детсада откроют школу искусств

В Екатеринбурге детская школа искусств имени Римского-Корсакова переедет в новое здание.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге детскую школу искусств имени Н. А. Римского-Корсакова ожидает переезд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сейчас ДШИ занимает 422 квадратных метра на территории общеобразовательной школы № 151 — там запланировано проведение капитального ремонта. Освободившиеся от ДШИ помещения планируется перепрофилировать под классы начальной школы, — пояснили в мэрии.

Учреждение переедет в Кировский район, в здание по улице Высоцкого, 4а. Ранее там работал детсад. В администрации города заявили, что все группы ребят уже распределили по другим дошкольным учреждениям.

Площадь здания составляет больше 1,25 тысячи квадратных метров. Оно имеет два этажа с кабинетами, холлом и местами для переодевания, а также залом общей площадью 72 «квадрата». Новая территория включает и земельный участок по периметру здания.

Принять учеников на новом месте детская школа искусств сможет с 1 сентября 2026 года. На данный момент в ней обучаются порядка 330 ребят.