Хабаровский край превращает учреждения культуры в центры притяжения жителей

В Хабаровском крае продолжают обновлять и оснащать учреждения культуры, чтобы они стали удобными и интересными для всех жителей. На стратегической сессии в краевой столице обсудили, какие объекты модернизировать в 2026 году и как сделать досуг в регионе доступным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В обсуждении участвовали губернатор Дмитрий Демешин, статс-секретарь — замминистра культуры РФ Жанна Алексеева, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и эксперты отрасли.
«Учреждения культуры, в том числе в удалённых районах, превращаются в современные пространства, становятся центрами притяжения для посетителей всех возрастов, семей с детьми», — подчеркнул министр культуры края Дмитрий Кузнецов. Он также отметил, что в этом году благодаря федеральной поддержке проведут модернизацию двух музеев и двух культурно-досуговых центров, техническое оснащение шести муниципальных музеев и создание четырёх модельных библиотек.
Кроме того, стартует капитальный ремонт девяти объектов культуры по всему краю. «Это новая мера, которая позволит точечно и эффективно решать проблемы на местах», — добавил министр. В ближайшее время откроются социально-культурный центр в селе Токи и Центр досуга в Чегдомыне, завершится ремонт ДК «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре, а проектирование Краевой детской школы искусств и Дома актёра уже ведётся. Реконструкция Дворца культуры «Судостроитель» в городе Юности профинансирована из федерального бюджета — около 3 млрд рублей.
Доступ к культуре расширяют и цифровыми методами: оцифровывают редкие издания библиотек, проводят виртуальные выставки. Статс-секретарь Жанна Алексеева отметила: «Доступность культуры в районах зависит и от кадров. Мы поддерживаем программу “Земский работник культуры”, чтобы специалисты работали там, где это особенно важно».
Регион активно вовлекает молодёжь: по программе «Пушкинская карта» жители подают заявки на грантовые проекты. За пять лет Хабаровский край занял второе место в ДФО по количеству победителей и средств — 851 заявка на общую сумму 219 млн рублей.
Кроме того, в крае регулярно проходят крупные фестивали и мероприятия, которые привлекают тысячи жителей и туристов: XV Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета (12−18 апреля), XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» (25−31 мая) и фестиваль-ярмарка «АмурФест» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Важно, чтобы культура не только развивалась в центральных учреждениях, но и приходила в каждый дом», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.