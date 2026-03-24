Чистое поле вместо Музкомедии, новая детская площадка на «Динамо»: смотрим, как Хабаровск встречает весну

Столбик термометра с каждым днем ползет вверх, горожане понемногу избавляются от теплой одежды и надоевших за зиму шапок, а Хабаровск — от снега. Как изменился центр города за зиму, смотрим в фотографиях наших корреспондентов, прогулявшихся по парку «Динамо».
Первое — Музкомедии больше нет — строители выполнили свое обещание и убрали обугленные обломки театра. Ждем новый этап. Зато практически с улицы Карла Маркса теперь видно высотки у «Платинум Арены».
Практически у входа в парк появилась новая детская площадка, пожалуй, даже получше, чем в парке на набережной. Тут и кит, и качели, и всякие «лазалки» и «прыгалки» — есть где ребенку развернуться. Смотрим и готовимся к настоящему весеннему теплу.