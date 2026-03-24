Солнечный ветер и повышенная температура на подлётах к Земле могут провоцировать геомагнитные возмущения

«В течение суток наблюдались остаточные всплески от геомагнитного события, начавшегося ещё в прошедшие выходные. На текущий момент остаётся повышенной скорость солнечного ветра (около 600 км/с против характерных 300−400 км/с). Слабо повышена температура. Остальные параметры (плотность и магнитное поле) пришли в норму. Это пока сохраняет потенциал для незначительных возмущений», — отметили астрофизики.