Как пожаловаться на кредиторов через Госуслугу рассказали волгоградцам

Чтобы ваша жалоба была максимально эффективной, рекомендуется приложить подтверждающие документы. Если нет возможности предоставить детализацию звонков или кредитный отчет, не беда. Вы можете приложить согласие на то, чтобы должностные лица ФССП России сами запросили эту информацию у вашего оператора связи и в бюро кредитных историй. Образцы всех необходимых документов и согласий вы найдете на официальном сайте ФССП России в разделе «Обращения».