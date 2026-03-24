Как пожаловаться на кредиторов через Госуслугу рассказали волгоградцам

В Волгоградской области появилась удобная возможность для жителей, которые столкнулись с недобросовестными действиями кредиторов или коллекторов. Теперь пожаловаться в ФССП можно прямо через портал Госуслуг, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Если вам звонят слишком часто, угрожают, разглашают информацию о вашем долге третьим лицам или оказывают психологическое давление, вы имеете право пожаловаться. Для этого на Госуслугах выберите раздел «Прочее», затем «Правопорядок» и найдите пункт о нарушении прав кредиторами. Рассмотрят вашу жалобу в течение 30 календарных дней.
Чтобы ваша жалоба была максимально эффективной, рекомендуется приложить подтверждающие документы. Если нет возможности предоставить детализацию звонков или кредитный отчет, не беда. Вы можете приложить согласие на то, чтобы должностные лица ФССП России сами запросили эту информацию у вашего оператора связи и в бюро кредитных историй. Образцы всех необходимых документов и согласий вы найдете на официальном сайте ФССП России в разделе «Обращения».