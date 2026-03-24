Профессия разнорабочего стала самой высокооплачиваемой по итогам зимы в Приморье

«Рост зарплат по рабочим специальностям в 2026 году во многом поддерживается развитием промышленности, строительства и транспорта. На рынке сохраняется конкуренция за квалифицированных специалистов, особенно в узких и технически сложных направлениях, где важны практические навыки, опыт и знание современных технологий. Работодатели, стремясь привлечь лучшие кадры, особенно в пиковые и сезонные периоды нагрузки, открывают новые вакансии и повышают уровень зарплатных предложений, поскольку достойная заработная плата остается одним из важнейших факторов привлечения кадров. За год особенно выросло число вакансий для сварщиков (+73%), механиков (+85%), водителей грузового транспорта (+25%) и строителей (+21%)», — комментирует директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.