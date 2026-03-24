Профессия разнорабочего стала самой высокооплачиваемой по итогам зимы в Приморье

Эксперты Авито Работы (16+) изучили зарплатные предложения для представителей рабочих профессий и определили, что к концу зимы 2026 года в Приморье самой высокооплачиваемой стала профессия разнорабочего. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 173 794 ₽/мес, что на 20% выше, чем годом ранее. Такие специалисты выполняют широкий спектр вспомогательных работ на строительных, производственных и складских объектах, сообщила пресс-служба платформы.
«Уровень дохода напрямую зависит от профессионального опыта, региона и условий труда. Работодатели чаще всего указывают диапазоны заработной платы, чтобы отразить разницу в квалификации и формате занятости — будь то полная ставка, частичная занятость или вахтовый метод. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет», — говорится в сообщении.
На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались электрогазосварщики. Средние предлагаемые доходы для таких сотрудников достигли 163 200 ₽/мес (+9% за год). Эти специалисты занимаются сваркой металлических конструкций и востребованы в строительстве и промышленности. В топ-3 специалистов также вошли монтажники: зимой 2026 года им предлагали в среднем 161 352 ₽/мес (+21% за год). Такие сотрудники занимаются установкой и сборкой оборудования и конструкций на различных объектах.
«Рост зарплат по рабочим специальностям в 2026 году во многом поддерживается развитием промышленности, строительства и транспорта. На рынке сохраняется конкуренция за квалифицированных специалистов, особенно в узких и технически сложных направлениях, где важны практические навыки, опыт и знание современных технологий. Работодатели, стремясь привлечь лучшие кадры, особенно в пиковые и сезонные периоды нагрузки, открывают новые вакансии и повышают уровень зарплатных предложений, поскольку достойная заработная плата остается одним из важнейших факторов привлечения кадров. За год особенно выросло число вакансий для сварщиков (+73%), механиков (+85%), водителей грузового транспорта (+25%) и строителей (+21%)», — комментирует директор бизнес-направления Авито Работы Андрей Кучеренков.