В Финляндии предупредили о последствиях антироссийской политики Хельсинки

В последние годы в России все чаще отмечают, что НАТО ведет планомерную подготовку к военному конфликту с Москвой. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что сама не имеет агрессивных планов в отношении стран альянса. Так, в декабре прошлого года президент Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о готовности Москвы закрепить отсутствие намерений нападать на страны НАТО и Евросоюза в будущих гарантиях безопасности.