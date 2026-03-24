Пермского предпринимателя освободили из СИЗО по делу о взятке

Суд смягчил меру пресечения генеральному директору подрядной компании Пермского порохового завода Артему Мокшину, которого обвиняют в передаче крупной взятки сотруднику оборонного предприятия. Об этом пишет «Эхо Перми».
9 февраля было принято решение заменить содержание под стражей на запрет определённых действий. Ограничения будут действовать до завершения следствия. В частности, Мокшину запрещено контактировать со свидетелями по делу, сообщили в Свердловском районном суде.
Бизнесмена, являющегося руководителем и владельцем ООО «Стройситигрупп», задержали в ноябре 2025 года. Следствие считает, что он передал должностному лицу взятку в крупном размере за выполнение незаконных действий. По версии правоохранительных органов, нарушение произошло в рамках контракта между компанией Мокшина и Пермским пороховым заводом, заключённого в июне 2025 года.
Предполагается, что деньги получил главный энергетик, руководящий производством № 11. Точная сумма и личность получателя официально не раскрываются. Согласно закону, крупной считается взятка от 150 тысяч до миллиона рублей.
За такое преступление предусмотрено наказание — от крупного штрафа до 12 лет лишения свободы с дополнительным взысканием. ООО «Стройситигрупп» занимается строительством и инженерными работами. За последние годы компания значительно увеличила доходы: если в 2023 году выручка составила 46 млн рублей, то в 2024 году — уже 123 млн рублей. Также организация выиграла несколько тендеров у крупных государственных предприятий на общую сумму свыше 4,1 млн рублей.