Бриллианты и драгоценности на 2,2 миллиона рублей нашли на польской свалке

В польском городе Водзислав-Слензский отменили аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке еще в 2023 году. Об этом сообщает издание TVP World.
При этом самой ценной находкой считают золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Его оценили в 95 тысяч злотых (два миллиона рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составляет девять тысяч злотых (200 тысяч рублей).
Местный суд назначил трехлетний срок для того, чтобы владелец мог забрать драгоценности. Однако никто так и не объявился. Бриллианты собирались выставить на аукцион, однако местный музей выразил желание включить находки в свою коллекцию.
В прошлом году в Таиланде женщина случайно нашла на свалке 12 миллионов батов, что эквивалентно 29 миллионам рублей. После обнаружения такого «сокровища» она позвонила в правоохранительные органы и сообщила о находке.
До этого работа великого художника Северного Возрождения Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол», которую нашли на свалке в Великобритании, была продана на аукционе за 3,3 миллиона рублей.