Автоюрист объяснил красноярцам, как изменится наказание за езду без ОСАГО

Главное нововведение — ограничение количества наказаний.

Президент России подписал закон, который меняет порядок привлечения водителей к ответственности за езду без обязательной страховки. Главное нововведение — ограничение количества наказаний. Автоюрист Станислав Савчук объяснил красноярцам, как это отразится на водителях, пишут sibnovosti.ru.

Отмечается, что независимо от того, сколько раз камеры фотовидеофиксации или сотрудники ГИБДД зафиксируют нарушение в течение суток, автовладелец получит не более одного штрафа. Раньше бывало, что за день выписывали сразу несколько постановлений.

Суммы взысканий остались прежними: за первое нарушение — 800 рублей, при повторном — от 3 до 5 тысяч.

Как пояснил председатель краевого общества защиты прав автомобилистов Станислав Савчук, прежний порядок нередко становился серьезной финансовой нагрузкой для водителей. Камеры, установленные на улицах Красноярска, могли зафиксировать одно и то же транспортное средство несколько раз за день, что приводило к многократным штрафам.

По словам эксперта, законодатель учел эту ситуацию и внес поправки, которые позволяют привлекать к ответственности собственника автомобиля не чаще одного раза в сутки.

При этом возможны случаи, когда в один и тот же день нарушение зафиксируют и камера, и инспектор. В такой ситуации, по словам специалиста, одно из постановлений необходимо обжаловать, например, через портал «Госуслуги». При двойном наказании за сутки водитель вправе подать жалобу, и второе постановление будет отменено.

Савчук подчеркнул, что теперь максимально возможное количество штрафов в месяц — 30 или 31, в зависимости от числа дней. Первое из них составит 800 рублей, все последующие — уже в повышенном размере. Однако при задвоении наказаний их можно успешно оспорить. Принятая норма однозначно улучшает положение автомобилистов с точки зрения административной ответственности.

Ранее мы сообщали, что красноярцы будут получать письменные ответы на жалобы о работе транспорта.