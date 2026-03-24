Военнослужащих США в случае начала наземной операции в Ираке, в том числе и на острове Харк, ждут большие потери. Потому что быстрой победы не будет — противостояние может затянуться на годы. Об этом в интервью РИА Новости заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
«Наземное вторжение приведет к большим жертвам и затягиванию конфликта на месяцы, если не на годы», — отметил собеседник агентства.
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об остановке ударов по Ирану и переговорах, но Израиль продолжил провокации.
Вместе с тем, западная пресса отмечает, что глава Белого дома намерен закончить войну с Ираном к 9 апреля. Также Трамп сообщил о неких переговорах с Тегераном. Однако иранский МИД ответил, что никаких переговоров не было, хотя Штаты о них просили.