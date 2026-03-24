Шиномонтаж на предстоящий весенне-летний сезон подорожает на 15%

Эксперт компании «Колёса Даром» Андрей Молодовский в интервью «Российской газете» сообщил, что в летний сезон переобувки 2026 года стоимость шиномонтажных услуг в России может вырасти на 15% по сравнению с предыдущим летом.
Рост цен обусловлен несколькими факторами: инфляцией, увеличением НДС, повышением зарплат и нехваткой квалифицированных специалистов. В результате сезонный шиномонтаж (снятие и установка колёс с технологической мойкой, демонтаж и монтаж шин, а также балансировка каждого колеса без дополнительных работ), будет стоить по-разному в зависимости от региона.
В Москве, например, стоимость шиномонтажа для комплекта колёс диаметром 14 дюймов (типичных для автомобилей Lada Granta) составит примерно 3300−3500 рублей. В Татарстане и на Урале цены на аналогичные услуги будут ниже и составят около 2800−3000 рублей. Традиционно низкие цены на шиномонтаж ожидаются в Краснодаре, где стоимость таких работ может варьироваться в пределах 2000 рублей.
Однако ситуация меняется при шиномонтаже колёс большего диаметра. Здесь цена зависит не только от посадочного диаметра, но и от типа транспортного средства: легковой автомобиль, кроссовер, внедорожник, минивэн или легкогрузовой транспорт.
Для внедорожника с колёсами диаметром 20 дюймов, например, стоимость шиномонтажа в Москве составит около 8300 рублей. Владельцы внедорожников в Казани и Екатеринбурге могут рассчитывать на более низкие цены — примерно 5500−6000 рублей и 5500−6000 рублей соответственно. В Краснодарском крае стоимость таких услуг будет находиться в диапазоне 4500−4700 рублей.
