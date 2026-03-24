Велодорожку вдоль Молодежного проспекта обустроят в 2026 году

Велодорожку вдоль Молодежного проспекта обустроят в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации города.
Веломаршрут станет продолжением существующей велодорожки на проспекте Октября. Его протяженность составит 1,5 км. Сейчас МБУ «Нижегородгражданпроект» разрабатывает проектно-сметную документацию на устройство этой дороги.
Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется благоустроить общественные пространства в Ленинском и Сормовском районах, где тоже обустроят велосипедные дорожки.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дорожную разметку нанесут на 471 участке улично-дорожной сети в Нижнем Новгороде этой весной.