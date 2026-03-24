Мошенники стали притворяться поддержкой Telegram: как не стать жертвой аферистов

Полиция Петербурга предупредила граждан о новой уловке злоумышленников, которые начали охотиться за аккаунтами в популярном мессенджере. Аферисты пишут жертвам в секретные чаты, выдавая себя за официальную службу поддержки Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.