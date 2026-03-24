Мошенники стали притворяться поддержкой Telegram: как не стать жертвой аферистов

Полиция Петербурга предупредила граждан о новой уловке злоумышленников, которые начали охотиться за аккаунтами в популярном мессенджере. Аферисты пишут жертвам в секретные чаты, выдавая себя за официальную службу поддержки Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказали, что мошенники придумали свежую схему обмана, используя доверие пользователей к технической поддержке. По данным киберполиции, после перехода по ссылке, которую присылают лже-сотрудники, у владельца могут угнать аккаунт, получить доступ к списку контактов и даже пытаться развести друзей от его имени.
В полиции пояснили, что в основе этой схемы лежит получение так называемого «секретного» сообщения. В нем пользователю сообщают о якобы зафиксированном входе в аккаунт с нового устройства, после чего просят срочно подтвердить аутентификацию.
Чтобы «спасти» свой профиль, жертву просят перейти по ссылке, которая ведет не на официальный портал, а на фишинговый сайт. Альтернативным вариантом является требование ввести присланный код, который фактически дает мошенникам ключ доступа к чужому аккаунту.
В профильном управлении ГУ МВД напоминают гражданам о простом правиле безопасности. Настоящие уведомления от администрации Telegram всегда приходят в обычный, а не в секретный чат, и отправляются только с верифицированного аккаунта, который отмечен специальной «галочкой».
Ранее стало известно, что интернет-мошенники сменили тактику и больше не взламывают аккаунты на портале «Госуслуги». Теперь они лишь имитируют кражу, чтобы надавить на россиян и выманить у них деньги.