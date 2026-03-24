Нижегородец заплатил шантажистам под угрозой распространения его интимных фото

25-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой шантажистов. Чтобы его интимные фотографии не попали в Сеть, он заплатил вымогателям 4000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Молодой человек переписывался в мессенджере с незнакомкой. Та угрожала ему, что обнародует его снимки интимного характера. Испугавшись за репутацию, нижегородец отправил на ее счет 4000 рублей, хотя девушка требовала 15 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
