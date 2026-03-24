Нижегородец заплатил шантажистам под угрозой распространения его интимных фото

Молодой человек перевел вымогателям 4000 рублей.

Источник: Живем в Нижнем

25-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой шантажистов. Чтобы его интимные фотографии не попали в Сеть, он заплатил вымогателям 4000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Молодой человек переписывался в мессенджере с незнакомкой. Та угрожала ему, что обнародует его снимки интимного характера. Испугавшись за репутацию, нижегородец отправил на ее счет 4000 рублей, хотя девушка требовала 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.