Стоимость проезда в общественном транспорте продолжает дорожать в Беларуси. Проезд стал дороже в четырех областях Беларуси. Информация размещена на Национальном правовом портале.
В решении Брестского, Минского, Витебского и Гомельского облисполкомов сказано, что стоимость проезда в автобусах и троллейбусах составит 1,05 рубля. Стоимость талона на экспресс-маршрутах составит 1,15 рубля.
Подорожают и проездные. В Минской области проездной на автобус на месяц будет стоить 46 рублей для городов с населением от 50 до 250 тысяч человек и 40,16 рубля — для городов с населением до 50 000 человек.
В Брестском, Витебском, Гомельском регионах проездной на автобус на месяц выйдет в 47,25 рубля для больших городов. А для городов с населением менее 50 000 человек — 46 и 40,16 рубля.
Напомним, что проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек.
Тем временем единый проездной в Минске дорожает сразу на 8,87 рубля до 65,84.
Также власти установили максимальную цену на проезд в маршрутках Минска.