Школьники Биробиджанского района выбирают работу на земле

В Биробиджанском муниципальном районе стартовали профориентационные классные часы.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджанском муниципальном районе в рамках программы развития агропромышленного комплекса на 2026−2030 годы стартовали профориентационные классные часы, сообщает администрация района.

Недавно тематическое занятие прошло в школе села Дубовое. Девятиклассники под руководством учителя ОБЗР Виталия Кузьмина детально изучили специфику самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве. Ребята подготовили доклады и презентации о труде агрономов, трактористов, овощеводов и пчеловодов.

Как отмечают педагоги, современные школьники все чаще связывают свое будущее с АПК, видя в этом перспективу и стабильность.

«Сельскохозяйственные профессии вновь становятся популярными. Например, Анастасия Ефименко планирует в этом году поступать на ветеринара, а одиннадцатиклассник Артем Воронкин нацелен на обучение в аграрном университете Благовещенска», — рассказали в образовательном учреждении.

Власти района подчеркивают, что такие мероприятия помогают молодежи определиться с профессиональным путем и обеспечивают кадровый резерв для развития сел в ближайшие годы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru