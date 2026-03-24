Школьники Биробиджанского района выбирают работу на земле

В Биробиджанском муниципальном районе в рамках программы развития агропромышленного комплекса на 2026−2030 годы стартовали профориентационные классные часы, сообщает администрация района.
Недавно тематическое занятие прошло в школе села Дубовое. Девятиклассники под руководством учителя ОБЗР Виталия Кузьмина детально изучили специфику самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве. Ребята подготовили доклады и презентации о труде агрономов, трактористов, овощеводов и пчеловодов.
Как отмечают педагоги, современные школьники все чаще связывают свое будущее с АПК, видя в этом перспективу и стабильность.
«Сельскохозяйственные профессии вновь становятся популярными. Например, Анастасия Ефименко планирует в этом году поступать на ветеринара, а одиннадцатиклассник Артем Воронкин нацелен на обучение в аграрном университете Благовещенска», — рассказали в образовательном учреждении.
Власти района подчеркивают, что такие мероприятия помогают молодежи определиться с профессиональным путем и обеспечивают кадровый резерв для развития сел в ближайшие годы.
