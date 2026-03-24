В Нарьян-Маре обсудили принципы коммуникации с подростками

Встреча в формате «Семейной гостиной» состоялась в комплексном центре соцобслуживания в Нарьян-Маре в соответствии с целями национального проекта «Семья». Она была посвящена общению взрослых с детьми в подростковом периоде, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Участники встречи обсудили вопросы, которые неизбежно встают перед семьями, когда ребенок вступает в переходный возраст. Специалисты центра помогли родителям разобраться в причинах изменений в поведении детей и найти способы грамотно оказать им поддержку, сохранив доверительные отношения. Также для участников встречи был организован практикум с полезными упражнениями.
Они смогли сразу отработать навыки эффективного общения. Как отметили в учреждении, проведение подобных встреч способствует укреплению семейных ценностей и повышению психологической компетентности родителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.