Новый светофор упростит жизнь автомобилистам района «Нордик» в Хабаровске

Его установили на перекрёстке улиц Тихоокеанской и Сибирской.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители нового хабаровского микрорайона «Нордик» получат возможность беспрепятственного проезда к своим домам благодаря светофорному объекту, установленному на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заработает устройство после передачи на баланс городской администрации.

По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, обустройство светофора за свой счёт было запланировано застройщиком ещё при проектировании жилого комплекса. Опоры были установлены ещё в прошлом году и сегодня на них смонтировали световые устройства. Также обустроили консоль со светофорами.

— До ближайшего подобного объекта не так далеко, но по ГОСТу разрешается устанавливать на перекрестках спецоборудование для удобства и безопасности пешеходов и автомобилистов, — рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.

Напомним, что в Хабаровске начат ремонт путепроводной развязки «улица Юности — проспект 60‑летия Октября». Протяженность объекта — 150 погонных метров. Развязка играет важную роль в городской дорожной сети: через нее проходит интенсивный транспортный поток. Общий объем финансирования проекта превышает 400 млн рублей.