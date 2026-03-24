Новый светофор упростит жизнь автомобилистам района «Нордик» в Хабаровске

Жители нового хабаровского микрорайона «Нордик» получат возможность беспрепятственного проезда к своим домам благодаря светофорному объекту, установленному на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заработает устройство после передачи на баланс городской администрации.
По информации пресс-службы мэрии Хабаровска, обустройство светофора за свой счёт было запланировано застройщиком ещё при проектировании жилого комплекса. Опоры были установлены ещё в прошлом году и сегодня на них смонтировали световые устройства. Также обустроили консоль со светофорами.
— До ближайшего подобного объекта не так далеко, но по ГОСТу разрешается устанавливать на перекрестках спецоборудование для удобства и безопасности пешеходов и автомобилистов, — рассказал заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства Николай Жираков.
