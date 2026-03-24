Елена Дьяченко: «Можно ехать, нужно ехать. Там очень нужны люди!»

Если каждый маленьким шажком, маленьким действием будет делать что-то хорошее и доброе, то жизнь наша станет лучше. Не надо ждать, пока власть, городская администрация что-то сделает для нас. Начни с себя в первую очередь. Элементарно: видишь на улице мусор — подбери, не мусори. Можешь сделать доброе дело — делай. Это от нас зависит. И мир быстрее придёт на нашу землю в глобальном понимании. Возвращаясь к госпитальной миссии, там понимаешь, как важно, что мы идём за нашими бойцами. Мы их не оставляем. Для меня не пустые слова, что «своих не бросаем». Я не знаю ни одной страны, где женщины и мужчины занимаются такой деятельностью совершенно бесплатно. У нас спрашивают: вам за это платят? Ребята, мы же добровольцы, кто нам за это платит?