Елена Дьяченко: «Можно ехать, нужно ехать. Там очень нужны люди!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Елена Дьяченко — участник добровольческой миссии в госпиталях Донбасса, рассказала, что её подвигло поехать добровольцем помогать раненым бойцам и как это можно сделать.
— Вы молодая красивая и успешная. Что вас побудило ездить в горячие точки, где опасно, где стреляют, где каждый день может стать последним?
— Я всегда знала, что буду делать добрые дела. Даже когда была школьницей, мне снились военные сны. Снились страшные сны, как будто в реальности. Снились фашисты. Сейчас это кажется смешным, но тогда было не очень. Я слышала лай собак, немецкую речь, гул танков. Просыпалась и рассказывала, а мне говорили, что «ты, наверное, военные фильмы пересмотрела».
Я выросла, вышла замуж и мне опять начали сниться эти сны. Просыпалась и рассказывала мужу, а он говорил: «Не знаю, что с тобой!». После этих снов я спрашивала у всех: «Если будет война, что вы будете делать? Вы пойдёте?». Мой муж военнообязанный, и я понимала, что его могут отправить в любую горячую точку, и я поеду за ним. Эти мысли меня не покидали. Понимала, что в случае чего я поеду. Я не знала, что будет СВО. И когда СВО случилось, вопросов не возникало.
— Вы понимали, что будете делать?
— Начала искать возможности поехать. Тогда открылся сайт «Добро» и там можно было зарегистрироваться. Я волонтёр на сайте «Добро» уже три года. Прошла online обучение, обучение в «Красном кресте», но меня не брали. Потому что, наверное, более молодые в приоритете. А взрослым поехать очень сложно. Я прошла целый квест как поехать. Есть гуманитарный корпус, и они берут людей 40+. Решила подать заявку. Случилось, что у меня в январе умирает тётя, я в Братске. А мне согласовывают заявку. Преимущество у гуманитарного корпуса ещё и в том, что он полностью покупает билеты, оплачивает проживание, выдаёт обмундирование, страхует — это тоже важно.
— Это вопросы, которые мы всегда поднимаем.
— Я патриот, но не сумасшедшая, что бы в Луганске встать с транспарантом: «Я волонтёр, доброволец и буду помогать». Мы же понимаем, что наша безопасность это тоже очень важно. Когда вернулась из Братска, мужу сказала, что уезжаю. Вечером приехала, а утром уже уезжаю. Когда увидела своими глазами, что там происходит, конечно…
— Какая была реакция мужа?
— Думала, что он со мной разведётся.
— Не развёлся?
— Пока нет.
— Я там увидела, какая требуется помощь именно от добровольцев, ещё больше поняла, что мы там нужны. Мы работаем в госпиталях, работаем с мирными жителями, потому что это тоже важно.
— В госпиталях же не у всех медицинское образование. Санитарками? Или какая помощь? Что бы другие люди понимали.
— Есть две миссии, одна — госпитальная, когда женщины и мужчины прямо живут в госпитале две недели. Они выполняют всю работу как скажет персонал — это уборка помещений, встреча раненых бойцов. Мы их раздеваем, переодеваем и кормим.
Те, у кого есть медицинское образование, встают, как медсёстры. Они ставят уколы и капельницы. Можно по-разному помогать. Сейчас я только вернулась из миссии в Курахово и Селидово из пункта оказания первой помощи, а не в чистом виде госпиталя. Есть раненые бойцы, их сразу везут из окопов и стабилизируют, то есть оказывают первую помощь. Что мы делаем? Стоим и встречаем раненых бойцов. Бывает, что идёт поток ребят. Нужно быстро их раздеть, они же грязные, в крови: из окопов и подвалов. Требуется быстро их раздеть и сопроводить к медикам. Те их осматривают. Если нет серьёзного ранения, нам доверяют перебинтовать, почистить, сделать обработку ран перекисью. Там есть склады с одеждой. Наша задача одеть их в чистую одежду. Бойцы потом ждут отправки в следующий госпиталь.
— Лена, как эти миссии вас изменили?
— Произошла переоценка ценностей. Когда дома смотришь, листаешь каналы, где люди жалуются на плохие дороги, плохую воду. Я думаю: что вы жалуетесь? Просто для сравнения — как там живут люди, и посмотрите, как мы живём. И понимаешь, что мы очень хорошо живём. Просто это не ценим. Я думаю: какой ты сделал личный вклад — человек, который жалуется, что бы мы жили лучше? Всё-таки от нас зависит наша жизнь.
Если каждый маленьким шажком, маленьким действием будет делать что-то хорошее и доброе, то жизнь наша станет лучше. Не надо ждать, пока власть, городская администрация что-то сделает для нас. Начни с себя в первую очередь. Элементарно: видишь на улице мусор — подбери, не мусори. Можешь сделать доброе дело — делай. Это от нас зависит. И мир быстрее придёт на нашу землю в глобальном понимании. Возвращаясь к госпитальной миссии, там понимаешь, как важно, что мы идём за нашими бойцами. Мы их не оставляем. Для меня не пустые слова, что «своих не бросаем». Я не знаю ни одной страны, где женщины и мужчины занимаются такой деятельностью совершенно бесплатно. У нас спрашивают: вам за это платят? Ребята, мы же добровольцы, кто нам за это платит?
— К сожалению, мы помогаем не всем миром. Есть какие-то личные истории, когда пришлось прекратить взаимоотношения с казалось бы очень хорошими друзьями?
— Конечно, многие отсеиваются. Но я этому даже рада. Потому что если поначалу кому-то объясняла, когда спрашивали, зачем я еду? Отвечала: «Как зачем? Если там нужна помощь, кто-то же должен этим заниматься!» Слышала раньше: «Я бы своего сына или дочь не отпустила». А кто тогда поедет? Что, сесть в свои норки и ждать, пока всё закончится? Сейчас я даже не имею желания и смысла объяснять, если не понимают.
— Время — это настолько ценный ресурс, что не хочется его тратить. Поэтому?
— Есть люди, которые не понимают. Они и не поймут. Видимо, им нужно какое-то время. Не время, им требуется хоть раз там побывать. Всё увидеть лично своими глазами. Ещё важный момент: мирные жители, которые жили и при украинской власти и сейчас видят, что делаем мы — кормим, обеспечиваем горячим питанием. Они видят, что мы идём за нашими бойцами и понимают, что такое есть только у русских людей в России. Официально говорю: «Можно ехать, нужно ехать. Там очень нужны люди!» У нас огромный край, но мало людей едут туда помогать. Потому что мало кто знает о такой возможности. Спрашивают: «Страшно?» Там не страшно. Когда возвращаешься, то понимаешь, что риск и опасность есть. Ну, а как? И здесь страшно бывает, когда тебя может сбить любая машина.
— Елена спасибо за рассказ. Наше дело правое. Победа будет за нами!
Беседовала Елена Пензина. Программа «Всё для Победы!». ТК «Енисей».