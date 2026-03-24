Страдавшую 15 лет от головных болей женщину спасли воронежские врачи

Медики спилили костный мостик над позвоночной артерией.

Источник: Комсомольская правда

32-летнюю пациентку БСМП № 1 на протяжении 15 лет среди прочего мучили боль в затылочной области головы, головокружение, потеря сознания, шаткость при ходьбе, нестабильное артериальное давление. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения.

Женщина знала о своей болезни, именуемой аномалией Киммерли. У нее на первом шейном позвонке образовалась дополнительная костная дужка, которая сдавливала позвоночную артерию. Из-за этого передавливались сосуды и нарушалось кровообращение мозга. Но никак не находился специалист, который мог спилить костный мостик над позвоночной артерией.

И наконец-то проблему удалось решить. Бригада врачей (хирург Павел Юров, ассистент Дарья Синецкая, анестезиолог Андрей Руденко и операционная сестра Анна Романова) мастерски справились с задачей. А через шесть дней после операции пациентку выписали домой.