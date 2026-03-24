Экс-госслужащую хабаровчанку развели на 2,8 миллиона рублей

Мошенники убедили пенсионерку, что проверяют граждан на госслужбе.

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску обратилась 71-летняя жительница Центрального района, — сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

По данным полиции, мошенники убедили пенсионерку, что ведется проверка граждан, ранее занимавших должности на госслужбе. Аферисты заявили, что по её реквизитам якобы перечисляют деньги преступникам и что она числится в списке проверяемых.

Доверившись злоумышленникам, женщина купила новый телефон, оформила сим-карту, привязала номер к мобильному сервису и через банкоматы перевела на «безопасный счет» все накопления — 2 млн 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам:

сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам с угрозами или требованиями перевести деньги;

не просят назвать данные банковских карт или одноразовые пароли;

не требуют оформлять кредиты и переводить деньги на неизвестные счета;

при подобных звонках незамедлительно прерывайте разговор.