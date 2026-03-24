Россия отмечает 25 лет со дня образования Космических войск: на орбиту вывели первые 16 спутников «Рассвет»

Отмечается, что запуск состоялся 23 марта. Сегодня, 24 марта, в России отмечают 25 лет со дня образования Космических войск. Выведенные на орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП «Бюро 1440». После проверки они начнут движение с опорной орбиты на целевую.