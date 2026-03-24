Россия отмечает 25 лет со дня образования Космических войск: на орбиту вывели первые 16 спутников «Рассвет»

В России на орбиту вывели первые 16 спутников группировки связи «Рассвет». Операцию успешно провела компания «Бюро 1440». Запуск приурочен к годовщине образования Космических войск РФ как отдельного рода. О выводе спутников на орбиту рассказали в «Бюро 1440», пишет ТАСС.
Отмечается, что запуск состоялся 23 марта. Сегодня, 24 марта, в России отмечают 25 лет со дня образования Космических войск. Выведенные на орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП «Бюро 1440». После проверки они начнут движение с опорной орбиты на целевую.
«23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи российской аэрокосмической компании», — сказано в материале.
Двумя днями ранее с Байконура успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». На ее борту находится грузовой корабль «Прогресс МС-33». Головную часть ракеты украсила эмблема «Недели космоса», организованной Роскосмосом.