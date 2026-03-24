В заповеднике на юге Красноярского края пересчитали животных

На особо охраняемых природных территориях Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» завершились зимние маршрутные учёты животных. В Саяно-Шушенском заповеднике специалисты отработали 14 маршрутов общей протяженностью 152 километра. По предварительным данным, численность основных видов остается стабильной. В национальном парке обследовали 13 маршрутов — на два больше, чем в прошлом году. Новые маршруты планируется включить в перечень постоянных. В равнинной части парка чаще всего встречались следы косуль, кабанов и лисиц, а в горной — соболя, марала, волка и также косули. «В связи с малоснежной зимой косуля не стала массово мигрировать в равнинную часть парка, как обычно. Условия для добычи корма были благоприятные», — пояснили в научном отделе дирекции. Теперь специалисты займутся обработкой собранных данных.