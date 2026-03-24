Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астраханской области стартовали проекты по поддержке бизнес-идей

Участниками стали люди, воспитывающие несовершеннолетних детей и желающие открыть свое дело.

Источник: Национальные проекты России

Проекты «Деловая мама» и «Папа-предприниматель» проходят с 23 по 27 марта в Астраханской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации Енотаевского муниципального района.

Участниками проектов стали жители Астраханской области, воспитывающие несовершеннолетних детей и стремящиеся начать собственный бизнес. В рамках проекта они проходят бесплатное обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом. Программа включает изучение методов разработки финансовых и маркетинговых планов, продвижения бизнеса в социальных сетях, а также ознакомление с мерами государственной поддержки начинающих предпринимателей.

Кроме того, участники встретятся с представителями местного бизнес-сообщества. В заключительный день проекта будущие предприниматели представят свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией. Также они поборются за грант от компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на создание и развитие своего дела.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.