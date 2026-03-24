Первый энергоблок Ростовской АЭС отключили для планового ремонта

Первый энергоблок Ростовской АЭС отключили для планового ремонта. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Блок № 1 отключили от сети и вывели в плановый ремонт 21 марта. Это необходимо, чтобы провести модернизацию оборудования. Работы продлятся более трёх месяцев. «Это самый продолжительный в истории блока ремонт. Глубокая модернизация коснётся систем безопасности и основного оборудования», — пояснил директор Андрей Сальников.

По его словам, ремонт также необходим, чтобы получить лицензию на эксплуатацию после 2031 года.