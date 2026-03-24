Странный грохот в ночном небе напугал волгоградцев

Его слышали в разных районах областной столицы в ночь на 24 марта 2026 года.

После полуночи 24 марта 2026 года Волгоград разбудил странный грохот. Жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов услышали звуки, похожие резкие хлопки. В соцсетях горожане сразу начали обсуждать: что это было?

Версии пошли разные — от работы систем ПВО до чрезвычайных происшествий. Но официальная информация эти тревожные домыслы не поддерживает. В экстренных службах региона пояснили: зафиксированные звуки не несут опасности для жителей.

Режим «беспилотной опасности» не вводился. Аэропорт Волгограда продолжает работу в штатном режиме — без задержек рейсов и ограничений на вылеты и прилеты.

Что именно стало источником ночного грохота, пока не уточняется.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте, и тогда тоже волгоградцам посоветовали соблюдать спокойствие.