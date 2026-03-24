В Казани 12 тысяч детей ждут места в детских садах

Начальник управления образования Казани Ирек Ризванов сообщил, что более 12 тысяч малышей ожидают места в детских садах. Распределение идет через систему «Электронный детский сад».
Родителям необходимо следить за статусом заявления до 15 апреля. Если ребенок не получил направление, можно обратиться на горячую линию или в районный отдел образования.
С 1 апреля начнется прием в первые классы. По предварительной информации, в школы пойдут более 15 тысяч первоклассников. Заявления принимают через портал госуслуг, «Почту России» или лично в школе.
Весенние каникулы продлятся с 28 марта по 4 апреля. В пришкольных лагерях отдохнут более 10 тысяч детей. Стоимость путевки составляет 306 рублей, большую часть расходов покрывает республиканский бюджет. Перед каникулами в школах пройдут уроки безопасности.
Напомним, во всех вузах Татарстана намерены внедрить цифровой ID студента. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов.