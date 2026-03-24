Россельхознадзор проконтролировал 5 тысяч тонн кормов в Волгоградской области

В регионе оформили и отправили десятки партий кормов и добавок для животных.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 20 марта 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали и оформили 82 партии кормов и кормовых добавок для животных в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Среди них были комбикорм, подсолнечный шрот и фуражная пшеница. Общий вес проверенной продукции составил внушительные 5,4 тысячи тонн.

Каждая партия товара прошла строгие лабораторные исследования. Это гарантировало, что все корма соответствуют высоким показателям качества и безопасности, которые необходимы для здоровья животных.

Вся проверенная продукция отправилась по территории страны.