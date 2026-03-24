В Москве на нескольких улицах закрыли движение транспорта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта закрыли на ряде улиц Москвы. Для поездок по городу горожанам и гостям столицы рекомендуется использовать общественный транспорт, сообщает столичный департамент транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в ЦАО, САО и СВАО временные локальные перекрытия. Сейчас движение закрыто на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади; на проспекте Мира в районе дома 127 по направлению в центр; на Дмитровском и Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро “Селигерская”; на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе», — говорится в сообщении.

О причинах закрытия не сообщается.

«Если вам нужно поехать на машине, заранее планируйте маршрут, оставляйте больше времени на дорогу. По возможности избегайте поездок в часы разъезда», — отметили в департаменте.