На конкурсе в Тюмени выберут лучшего повара

Участниками могут стать повара с гражданством РФ и стажем работы по профессии не менее трех лет. Теоретическая часть конкурса будет включать тестирование на знание санитарных норм, техники безопасности и современных технологий приготовления пищи. Практическая часть предполагает приготовление конкурсных блюд в ограниченное время. Участники могут приготовить блюдо из неожиданных ингредиентов или показать владение классической технологией.