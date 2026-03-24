На конкурсе в Тюмени выберут лучшего повара

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар» состоится 15−16 апреля в Тюмени по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
Участниками могут стать повара с гражданством РФ и стажем работы по профессии не менее трех лет. Теоретическая часть конкурса будет включать тестирование на знание санитарных норм, техники безопасности и современных технологий приготовления пищи. Практическая часть предполагает приготовление конкурсных блюд в ограниченное время. Участники могут приготовить блюдо из неожиданных ингредиентов или показать владение классической технологией.
Эксперты будут оценивать подачу и художественное оформление блюда, точное соблюдение технологических карт, чистоту и порядок на рабочем месте, вкус и баланс ингредиентов, а также использование современных кулинарных техник. Подать заявку можно до 8 апреля на платформе «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.