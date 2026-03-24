Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 4 млн рублей из-за мошенников

Лжесотрудник полиции выманил у пенсионера из Нижнего Новгорода 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Мошенник связался с 64-летнем нижегородцем по телефону и убедил его в необходимости отмены сомнительных операций по банковскому счету. Поверив собеседнику, мужчина положил в пакет все свои сбережения и передал их незнакомцу на Казанском шоссе.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее мы писали, что жительница Павлова лишилась 6 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте. Часть суммы она взяла кредит под залог квартиры.
Напомним, что пенсионерка из Сосновского района осталась без 600 тысяч рублей из-за мошенников.