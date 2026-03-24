Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 4 млн рублей из-за мошенников

Он пытался отменить сомнительные операции по банковскому счету.

Источник: Живем в Нижнем

Лжесотрудник полиции выманил у пенсионера из Нижнего Новгорода 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Мошенник связался с 64-летнем нижегородцем по телефону и убедил его в необходимости отмены сомнительных операций по банковскому счету. Поверив собеседнику, мужчина положил в пакет все свои сбережения и передал их незнакомцу на Казанском шоссе.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы писали, что жительница Павлова лишилась 6 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте. Часть суммы она взяла кредит под залог квартиры.

Напомним, что пенсионерка из Сосновского района осталась без 600 тысяч рублей из-за мошенников.