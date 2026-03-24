Сообщить о безнадзорных животных теперь можно на портале госуслуг

На Госуслугах появился новый сервис, где жители могут оперативно сообщать о безнадзорных собаках и кошках, рассказали в министерстве цифрового развития Красноярского края.
Процесс займет несколько минут. Нужно указать место обнаружения животного, описать его (вид, окрас, размер), отметить наличие или отсутствие специальной бирки в ухе, указать, проявляло ли оно немотивированную агрессию, можно прикрепить фотографию.
«Пользователь может в режиме реального времени отслеживать статус рассмотрения заявления в личном кабинете на портале — от момента регистрации до получения официального ответа. На основании уведомлений специализированные службы отловят животное и доставят его в приют, там оно пройдет обязательный карантин, вакцинацию и стерилизацию. Не подлежат отлову животные с биркой в ухе, если они не проявляют немотивированной агрессии. Эта бирка является визуальным знаком того, что животное уже прошло все необходимые ветеринарные процедуры и было возвращено в среду обитания», — рассказали в министерстве.
