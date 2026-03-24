Пять детей погибли при обрушении плавучего моста во время праздника в Бангладеш

Пять детей погибли в результате обрушения плавучего моста во время празднования религиозного праздника Ид аль-Фитр в Бангладеш 21 марта. Об этом сообщает портал Need To Know.
Отмечается, что временный деревянный мост построили перед полицейским участком, чтобы вместить большое количество верующих.
В итоге, когда люди пошли по конструкции, мост не выдержал веса людей и обрушился. В результате чего более 100 человек упали в реку Брахмапутру. Большинству удалось доплыть до берега, но пятеро детей утонули.
Ранее в американском штате Вашингтон в городе Маунт-Вернон произошла трагедия. В 7 утра по местному времени обрушился четырехполосный автомобильный мост, проходящий через реку Скаджит. Пострадали две машины. Вместе с людьми автомобили рухнули в воду.