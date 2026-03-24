Студент из Волжского обхитрил мошенников и не дал им украсть 193 тысячи рублей

В Волгоградской области произошла необычная история, когда 17-летний студент из Волжского не просто не попался на уловки мошенников, но и смог обернуть ситуацию в свою пользу. Благодаря его внимательности и находчивости, злоумышленники не смогли похитить у его семьи 193 тысячи рублей, а сами понесли убытки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
История началась, когда сыну 37-летней волжанки позвонили неизвестные. Они заявили, что его личный кабинет, а также аккаунты его родителей на портале «Госуслуги» якобы взломаны. Чтобы решить эту проблему, юноше пообещали связать его с сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов.
Действуя по уже известной схеме, аферисты убедили парня в необходимости строгой конфиденциальности. Для «сохранности» средств ему сказали собрать все наличные деньги дома и «задекларировать» их. Чтобы он мог выполнить их указания, мошенники перечислили ему 25 тысяч рублей на покупку нового сотового телефона, так как его старое устройство, по их словам, нельзя было использовать в их «операции».
Молодой человек отправился в магазин техники, где купил мобильное устройство за 8 тысяч рублей. После этого он скачал необходимые приложения и направился в отделение банка, чтобы осуществить перевод несколькими транзакциями.
Но в самый последний момент парень заподозрил неладное. В результате бдительности и смекалки юноши, злоумышленники не только не получили желаемые средства, но и лишились тех денег, которые они сами ранее перевели подростку.