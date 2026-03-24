Стюардесса чудом выжила после ЧП в аэропорту: она отделалась переломами в смертельной аварии

В аэропорту Ла-Гуардия произошло чудо: стюардесса выжила после того, как ее выбросило из самолета Air Canada при столкновении воздушного судна с пожарной машиной. Женщина находилась в кресле и была пристегнута ремнями, что спасло ей жизнь. Об этом сообщила дочь пострадавшей, слова которой приводит AP News.