Стюардесса чудом выжила после ЧП в аэропорту: она отделалась переломами в смертельной аварии

В аэропорту Ла-Гуардия произошло чудо: стюардесса выжила после того, как ее выбросило из самолета Air Canada при столкновении воздушного судна с пожарной машиной. Женщина находилась в кресле и была пристегнута ремнями, что спасло ей жизнь. Об этом сообщила дочь пострадавшей, слова которой приводит AP News.
Сара Лепин рассказала, что у ее матери Соланж Трембле диагностированы множественные переломы одной ноги, ей предстоит операция, но в остальном она чувствует себя удовлетворительно. Дочь назвала случившееся «настоящим чудом» и добавила, что у мамы, несомненно, есть ангел-хранитель.
Эксперт Джефф Гуццетти отметил, что женщина выжила благодаря четырехточечному ремню безопасности, которым пользуются члены экипажа. По его словам, кресло стюардессы очень прочное и крепится к стене, выдерживая более серьезные нагрузки, чем пассажирские сиденья.
На борту лайнера, который заходил на посадку, находились более 70 пассажиров. Удар пришелся на носовую часть, в результате чего пилот и второй пилот погибли.
Напомним, что поздним вечером 22 марта в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия произошло серьезное чрезвычайное происшествие: пассажирский лайнер авиакомпании Frontier столкнулся с автомобилем на рулежной дорожке.