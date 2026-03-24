XI Всероссийский шахматный фестиваль «Кубок Минина и Пожарского — 2026» проходит в Нижнем Новгороде

«Всероссийский шахматный фестиваль “Кубок Минина и Пожарского” в Нижнем Новгороде приобрел совершенно новый масштаб и размах в Год единства народов России. Сегодня здесь находится “шахматная столица” России. Спасибо министерству спорта и Федерации шахмат Нижегородской области за великолепную организацию! Это настоящий праздник, где все желающие могут сразиться за шахматной доской, поболеть за своих, научиться новому. В этой атмосфере понимаешь, что шахматы — великая игра и один из главных видов спорта в 21 веке. Он воспитывает характер, учит думать, анализировать, выстраивать победную стратегию. Уверен, что нижегородский шахматный фестиваль станет ярким событием для всех его участников. От души желаю каждому повысить уровень своего мастерства и всегда помнить, что даже проигрыш — это шаг к будущему успеху», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.