Врач Сластен предупредила, что избыточное поедание сосисок может привести к раку

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила о серьёзных рисках для здоровья, связанных с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.
Чрезмерное употребление калорийной, но бесполезной пищи и недостаток физической активности значительно увеличивают риск хронических заболеваний и сокращают продолжительность жизни.
Особенно опасны продукты с высокой степенью переработки, содержащие избыток трансжиров, сахара и соли, что способствует сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям. Сластен подчёркивает, что сладкие газированные напитки и рафинированные углеводы могут привести к ожирению и инсулинорезистентности.
Переработанное мясо, такое как колбасы и сосиски, также увеличивает риск онкологических заболеваний ЖКТ.
Поведенческие привычки также играют важную роль в здоровье. Гиподинамия, недосыпание и курение ускоряют старение и негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.
Юлия Сластен призывает быть внимательными к питанию и образу жизни для сохранения здоровья на долгие годы.
