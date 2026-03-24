Врач Сластен предупредила, что избыточное поедание сосисок может привести к раку

Для сохранения здоровья на долгие годы важно быть внимательными к питанию и образу жизни.

Источник: Нижегородская правда

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила о серьёзных рисках для здоровья, связанных с неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.

Чрезмерное употребление калорийной, но бесполезной пищи и недостаток физической активности значительно увеличивают риск хронических заболеваний и сокращают продолжительность жизни.

Особенно опасны продукты с высокой степенью переработки, содержащие избыток трансжиров, сахара и соли, что способствует сердечно-сосудистым заболеваниям и метаболическим нарушениям. Сластен подчёркивает, что сладкие газированные напитки и рафинированные углеводы могут привести к ожирению и инсулинорезистентности.

Переработанное мясо, такое как колбасы и сосиски, также увеличивает риск онкологических заболеваний ЖКТ.

Поведенческие привычки также играют важную роль в здоровье. Гиподинамия, недосыпание и курение ускоряют старение и негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Юлия Сластен призывает быть внимательными к питанию и образу жизни для сохранения здоровья на долгие годы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщилось, как выбрать безопасные сосиски.