Роспотребнадзор опроверг слухи о проснувшихся клещах в Красноярском крае

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора назвали недостоверной информацию о первых случаях укусов клещей в Красноярском крае.
Отмечается, что по состоянию на утро 24 марта на территории региона не зафиксировано ни одного обращения граждан по поводу присасывания паукообразных.
В ведомстве пояснили, что установившаяся плюсовая температура и активное таяние снежного покрова действительно способствуют выходу клещей из зимней спячки. Однако на данный момент ни один житель Красноярского края не пострадал от их нападений.
В Роспотребнадзоре добавили, что как показывает практика предыдущих лет, первые случаи присасывания могут произойти в любой момент после того, как полностью сойдет снег и установится устойчивая теплая погода.
Специалисты рекомендуют жителям заблаговременно подготовиться к сезону активности клещей: проверить срок годности защитных средств (репеллентов), уточнить дату последней вакцинации против клещевого энцефалита, а также заранее позаботиться о подходящей экипировке для выездов на природу.
Кроме того, полезно будет заранее узнать адреса лабораторий, где принимают клещей на исследование.
