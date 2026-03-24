МВД рассказало гражданам, как действовать при попытке вовлечения в преступление

МВД призвало россиян не паниковать при подозрениях о вовлечении в преступление.

Источник: Комсомольская правда

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказало, что делать россиянам при первых подозрениях о вовлечении в преступление. Рекомендации для граждан, столкнувшихся с мошенниками, были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве предупредили, что мошенники специально создают стрессовую ситуацию, чтобы лишить жертву способности критически мыслить. В МВД призвали граждан ни при каких обстоятельствах не совершать противоправные действия, даже если злоумышленники угрожают уголовным преследованием, утверждают, что это «специальная операция», обещают вознаграждение или снятие обвинений.

В случае подозрительного контакта необходимо записать номер телефона, сохранить переписку и запомнить детали разговора. О случившемся следует немедленно сообщить по номерам 102 или 112, посетить ближайшее отделение полиции и написать заявление. Также важно рассказать о произошедшем родным и близким, поскольку мошенники могут попытаться связаться с ними и использовать историю жертвы, посоветовали в ведомстве.

Ранее о том, что мошенники часто действуют без угрызений совести, рассказала Елена Шпагина, доцент Института технологий управления РТУ МИРЭА.