Бойцы СВО из Охотска в Хабаровском крае получили задержанные выплаты

В Хабаровском крае участники специальной военной операции и их семьи получили задержанные выплаты, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Прокуратура Охотского района провела проверку отдела социальной поддержки населения по округу и выяснила, что выплаты участникам СВО и членам их семей не назначались в положенные сроки.
«Мы организовали взаимодействие с военным прокурором, чтобы гражданам оперативно направили все необходимые справки», — отметили в надзорном ведомстве.
Благодаря вмешательству прокуратуры участники СВО и их семьи получили недостающие документы, на основании которых произведены выплаты на общую сумму свыше 5,8 млн рублей.