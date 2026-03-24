Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы СВО из Охотска в Хабаровском крае получили задержанные выплаты

Прокуратура вмешалась, и участники СВО с семьями получили положенные выплаты на 5,8 млн рублей.

В Хабаровском крае участники специальной военной операции и их семьи получили задержанные выплаты, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Прокуратура Охотского района провела проверку отдела социальной поддержки населения по округу и выяснила, что выплаты участникам СВО и членам их семей не назначались в положенные сроки.

«Мы организовали взаимодействие с военным прокурором, чтобы гражданам оперативно направили все необходимые справки», — отметили в надзорном ведомстве.

Благодаря вмешательству прокуратуры участники СВО и их семьи получили недостающие документы, на основании которых произведены выплаты на общую сумму свыше 5,8 млн рублей.