В Красноярск привезут 155 новых газомоторных автобусов

До конца апреля 2026 года в Красноярск поступит 55 новых газомоторных автобусов, а во втором квартале объявят закупку еще на 100. Об этом во время своего отчета перед Горсоветом рассказал мэр Сергей Верещагин.
Главная цель этой техники — улучшение экологии и повышение качества общественного транспорта. Машины легко узнать по кузову синего цвета.
Также глава города сообщил, что по просьбам красноярцев планируют скорректировать некоторые маршруты. Так, администрация собирается увеличить количество маршрутов через Николаевский мост и пустить транспорт до нового Шинного кладбища.