В Челябинской области прошла программа по развитию промышленного туризма

Программа «Индустрия впечатлений: межрегиональный обмен практиками промышленного туризма» прошла с 11 по 13 марта в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Эта программа реализовывалась на базе центра компетенций по промышленному туризму Магнитогорского металлургического комбината и проектного офиса по промышленному туризму Челябинской области. Участниками стали представители региональных команд по промышленному туризму из Кемеровской и Свердловской областей и Пермского края. Они познакомились с региональной моделью развития промышленного туризма, приняли участие в образовательных модулях и посетили предприятия «ЛД Прайд», «ДСТ-Урал», «ММК», «ММК-Метиз» и «Ситиматик».
Практическая часть позволила участникам изучить действующие промышленные маршруты, познакомиться с опытом предприятий по организации профориентационных экскурсий и разработать собственные решения по развитию промышленного туризма в регионах. Завершилась программа в Магнитогорске финальным круглым столом, где региональные команды представили конкретные решения, которые планируют реализовать в ближайшие шесть месяцев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.