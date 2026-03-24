Когда в Волгограде простятся со спортивным журналистом Анатолием Любименко?

Он родился в Таджикистане, там начал свою журналистскую карьеру — в душанбинском Доме радио. В Россию переехал после развала СССР и осел в Волгограде. Коллеги рассказывают, что Анатолий Любименко был исключительно порядочным, неравнодушным и увлекающимся человеком. Ради того, чтобы поболеть «за наших» мог отправиться не только в Сочи, но и в Рио-де-Жанейро.