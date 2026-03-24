Когда в Волгограде простятся со спортивным журналистом Анатолием Любименко?

Известный спортивный журналист Анатолий Любименко скончался в Волгограде 22 марта. Он и сам активно занимался спортом — играл в волейбол и теннис, увлекался бильярдом. И на пенсии никогда не сидел дома несмотря на то, что тяжело болел. Подтверждение тому — его соцсети, где он делился снимками из путешествий.
Он родился в Таджикистане, там начал свою журналистскую карьеру — в душанбинском Доме радио. В Россию переехал после развала СССР и осел в Волгограде. Коллеги рассказывают, что Анатолий Любименко был исключительно порядочным, неравнодушным и увлекающимся человеком. Ради того, чтобы поболеть «за наших» мог отправиться не только в Сочи, но и в Рио-де-Жанейро.
До своего 70-летнего юбилея он не дожил совсем немного. Простятся с Анатолием Любименко 25 марта.