ЦСКА обыграл СКА в матче плей-офф КХЛ

Встреча ЦСКА и СКА в рамках стартовой серии плей-офф КХЛ завершилась победой московской команды в овертайме.
Хоккеисты ЦСКА забили три шайбы, две из которых отправил в ворота Максим Соркин, а одну, в овертайме, Никита Нестеров. У СКА по одному разу забили Николай Голдобин и Сергей Сапего.
Команды будут продолжать серию до четырех побед. Счет по матчам стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится в Москве 25 марта.
Действующим обладателем Кубка Гагарина остается ярославский «Локомотив».
