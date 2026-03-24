Вручение кинопремии сопровождали семейные дуэты: Андрей Кончаловский с Юлией Высоцкой, Юра Борисов с Анной Шевчук, Евгений Стычкин с Ольгой Сутуловой

В Москве прошла 39-я церемония вручение Национальной кинопремии «Ника». На сцене появлялисьсемейные кинопары для ведения вечера. Первыми на сцене появились президент киноакадемии Андрей Кончаловский с женой и актрисой Юлией Высоцкой. Церемонию вели Юра Борисов с Анной Шевчук, Евгений Стычкин с Ольгой Сутуловой, Илья Малаков с Ангелиной Стречиной. Лауреатка в категории «Лучшая женская роль второго плана» Елена Лядова пришла с мужем Владимиром Вдовиченковым, а номинантку Юлию Снигирь сопровождал Евгений Цыганов. Главную награду за лучший фильм получил «Ветер» Сергея Члиянца. Среди гостей и лауреатов были трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит с двумя дочками, Владимир Машков, Константин Хпбкниский, Сергей Гилев, Даниил Воробьев. Леонид Каневский, Елена Валюшкина, Екатерина Волкова.

