Пермская художественная галерея объявила дату открытия в новом здании

Пермская художественная галерея начнёт работать в новом здании со 2 апреля, сообщили в пресс-службе музея.
Посетителям будут доступны постоянные экспозиции, временные выставки, а также образовательные и досуговые сервисы. К открытию подготовлены четыре выставочных проекта: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка», «Пермяк и Парма». Для гостей будут работать открытая библиотека по искусству в формате читального зала, сувенирный магазин, кафе и кофе-пойнт.
В Образовательном центре для детей музейные педагоги проведут короткие мастер-классы. Все этажи здания будут открыты для посетителей.
Продажа билетов начнётся 25 марта в 14:00 по пермскому времени. Приобрести их можно будет только на официальном сайте галереи.
По информации «Нового компаньона», полный билет стоит 500 ₽, льготный — 250 ₽, бесплатно — для льготных категорий граждан при предъявлении подтверждающих документов. Также для удобстава посетителей будет курсировать брендированый автобус. Начинать маршрут он будет на остановке «Театральный сквер» на ул. Сибирской и ехать прямо до входа в гелерею. График будет опубликован отдельно.