Перебои с водой начались утром в частном секторе города Зверево

С утра 24 марта в частном секторе города Зверево вода начала подаваться под сниженным давлением, это связано с проведением ремонтных работ. Информацию опубликовала глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
— В связи с порывом водовода на улице Октябрьской с 9 часов и до окончания ремонтных работ временно снижено давление в частном секторе города, — предупредила Антонина Пшеничная.
Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ». Подвоз воды будут выполнять по заявкам местных жителей.
