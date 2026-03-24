Красноярцы смогут сообщать о бездомных животных через Госуслуги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае запущен новый сервис на портале Госуслуг, который позволяет быстро передавать информацию о безнадзорных кошках и собаках. Теперь не нужно искать телефоны служб или звонить — все заявки оформляются онлайн.

Источник: НИА Красноярск

На сайте нужно указать регион, внешний вид животного, особые приметы, наличие бирки и поведение. После чего специалисты приезжают, забирают животное и доставляют в приют. Там питомец проходит карантин, вакцинацию и при необходимости стерилизацию.

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса края отмечает, что бирка в ухе животного означает участие в гуманной программе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Такие животные отлавливаются только при проявлении агрессии, так как уже вакцинированы и не представляют угрозы.

Список уполномоченных органов, работающих с безнадзорными животными, регулярно будет обновляться на портале.

